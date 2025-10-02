À bord d'une flottille en direction de Gaza

Plusieurs navires de la flottille Global Sumuden ont été interceptés mercredi par l'armée israélienne, alors qu’ils tentaient de se rendre à Gaza pour y acheminer de l’aide humanitaire.

La Montréalaise Nima Machouf se trouve elle-même sur un bateau ayant quitté l’Italie mardi dernier et qui doit approcher la bande de Gaza dans les prochains jours.

«Les Israéliens ont arrêté les bateaux, ont attaqué les participants, les humanitaires qui étaient à bord, avec des boyaux d'arrosage et avec des bombes assourdissantes. Après ça, ils ont sauté dans les bateaux pour les arrêter», a-t-elle raconté.

Est-ce qu’elle craint que la flottille dont elle fait partie soit également interceptée?

