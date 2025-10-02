 Aller au contenu
Politique internationale
À bord d'une flottille en direction de Gaza

Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 08:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
Plusieurs navires qui approchaient la bande de Gaza ont été interceptés mercredi par l'armée israélienne / The Associated Press

Plusieurs navires de la flottille Global Sumuden ont été interceptés mercredi par l'armée israélienne, alors qu’ils tentaient de se rendre à Gaza pour y acheminer de l’aide humanitaire.

La Montréalaise Nima Machouf se trouve elle-même sur un bateau ayant quitté l’Italie mardi dernier et qui doit approcher la bande de Gaza dans les prochains jours.

«Les Israéliens ont arrêté les bateaux, ont attaqué les participants, les humanitaires qui étaient à bord, avec des boyaux d'arrosage et avec des bombes assourdissantes. Après ça, ils ont sauté dans les bateaux pour les arrêter», a-t-elle raconté.

Est-ce qu’elle craint que la flottille dont elle fait partie soit également interceptée?

Écoutez l'épidémiologiste qui partage son expérience et ses impressions au micro de Patrick Lagacé, jeudi.

«Ce qu'on peut faire, pour ne pas subir le même sort, c'est de faire pression sur le gouvernement canadien, leur demander qu'il fasse pression sur Israël pour arrêter ces attaques. Nous, on est dans notre droit, le droit international nous appuie, nous sommes des humanitaires, des médecins, des journalistes, à bord d'une flottille qui apportons de l'aide médicale à une population qui en a besoin. C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer.»

Nima Machouf

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
La commission
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
0:00
10:42
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
Le Québec maintenant
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
0:00
7:52

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Pris entre deux feux
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
14 féminicides présumés en 2025
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
En plein jour dans un Starbucks
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
L'industrie du jouet
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Le projet de loi 106 sur la glace
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Un «chasseur de pédophiles» arrêté par la Sûreté du Québec
Accusé de distribution de pornographie juvénile
Un «chasseur de pédophiles» arrêté par la Sûreté du Québec
Les Sénateurs d'Ottawa rappellent 8 joueurs de la ligue américaine
Ils affrontent le CH samedi
Les Sénateurs d'Ottawa rappellent 8 joueurs de la ligue américaine
«Ils vécurent heureux»: une série pour la génération Z
Disponible sur Crave
«Ils vécurent heureux»: une série pour la génération Z
Spécial «en or» | L'énigme du jeudi 2 octobre
Lagacé le matin
Spécial «en or» | L'énigme du jeudi 2 octobre
Tué dans un Starbucks: «Le crime organisé ne respecte plus certaines règles»
Devant plusieurs clients
Tué dans un Starbucks: «Le crime organisé ne respecte plus certaines règles»
Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Tué en plein jour dans un Starbucks
Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Baseball majeur: match ultime à venir entre les Red Sox et les Yankees
Quelle équipe affrontera les Blue Jays?
Baseball majeur: match ultime à venir entre les Red Sox et les Yankees
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Il sort son livre «Invincible»
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
Discours hautement partisan
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00