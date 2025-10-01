15 mois hors de l'ordinaire pour la championne

De retour des Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse canadienne Audrey Leduc discute avec l'animateur Mario Langlois de sa saison, des 15 derniers mois (incluant les JO de Paris) et des choses à venir pour elle.
Écoutez la championne canadienne de sprint Audrey Leduc au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
«Ça commence à devenir réel, si je peux dire», souligne-t-elle.
«L'année passée, avec tous les résultats des Jeux... C'était un peu plus difficile à réaliser, mais on dirait que là, ça fait plus d'un an que ça s'est produit. Puis, j'ai été capable de reproduire, de faire un autre record personnel, un autre record canadien cet été. Donc, on dirait que ça vient juste concrétiser le tout.»
Les autres sujets discutés
- L’importance de la confiance, l’apprentissage à travers les déceptions, et les axes d’amélioration en vue de Los Angeles 2028;
- À peaufiner: l’accélération, la transition et la vélocité maximale;
- La concentration et l’excitation ressenties lors des grandes compétitions internationales.