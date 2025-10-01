15 mois hors de l'ordinaire pour la championne

De retour des Championnats du monde de Tokyo, la sprinteuse canadienne Audrey Leduc discute avec l'animateur Mario Langlois de sa saison, des 15 derniers mois (incluant les JO de Paris) et des choses à venir pour elle.

Écoutez la championne canadienne de sprint Audrey Leduc au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Ça commence à devenir réel, si je peux dire», souligne-t-elle.