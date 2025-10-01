Avec les Capitals de Washington

 Aller au contenu
«Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher» -Hendrix Lapierre

October 1, 2025

Hendrix Lapierre / Cogeco Média

Hendrix Lapierre a connu une saison partagée entre les Bears de Hershey et les Capitals de Washington. Et chargée.

Écoutez Hendrix Lapierre des Capitals de Washington en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un été plus long a permis à Lapierre de s'entraîner pleinement;
  • «Je ne veux pas donner de chance à personne de me retrancher»;
  • Un but en tête: «faire l'équipe»;
  • Des jeux de cartes... avec des restrictions pour les cellulaires;
  • Alex Ovechkin est encore une inspiration pour ses coéquipiers.

