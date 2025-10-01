Son adaptation à la LCF

Après avoir raté plus d'une demi-douzaine de matchs en raison de blessures, le quart des Alouettes Davis Alexander a fait un retour spectaculaire.
Écoutez Davis Alexander au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le père d'Alexander a joué au rugby de manière professionnelle;
- Qui a pris la décision pour donner le feu vert à Alexander pour son retour?
- Comment s'est-il ajusté à la LCf et aux 12 joueurs?
- «J'adore le terrain plus large. Avec un bras comme le mien, ça devient un avantage»;
- Alexander voulait jouer dans la LCF et il s'est entendu en un mois avec les Alouettes en 2022;
- Il a toujours fait fi de sa relative petite taille (5' 11' et des poussières);
- Alexander, qui a grandi au Colorado, est un amateur de hockey et il était un fan de l'Avalanche. Son joueur préféré des Canadiens est Nick Suzuki;
- Son quart favori de la NFL est Joe Burrow, des Bengals de Cincinnati;
- Il voulait être pompier s'il n'avait pas fait carrière au football;
- Ses premiers contacts et la confiance qui ressent envers Danny Maciocia;
- Il a étudié en sociologie et en finances.
Source: Davis Alexander et Mario Langlois.