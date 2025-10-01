 Aller au contenu
Son adaptation à la LCF

«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander

le 1 octobre 2025 20:44

Mario Langlois
Mario Langlois
Davis Alexander, des Alouettes de Montréal. / PC/Christopher Katsarov.

Après avoir raté plus d'une demi-douzaine de matchs en raison de blessures, le quart des Alouettes Davis Alexander a fait un retour spectaculaire.

Écoutez Davis Alexander au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le père d'Alexander a joué au rugby de manière professionnelle;
  • Qui a pris la décision pour donner le feu vert à Alexander pour son retour?
  • Comment s'est-il ajusté à la LCf et aux 12 joueurs?
  • «J'adore le terrain plus large. Avec un bras comme le mien, ça devient un avantage»;
  • Alexander voulait jouer dans la LCF et il s'est entendu en un mois avec les Alouettes en 2022;
  • Il a toujours fait fi de sa relative petite taille (5' 11' et des poussières);
  • Alexander, qui a grandi au Colorado, est un amateur de hockey et il était un fan de l'Avalanche. Son joueur préféré des Canadiens est Nick Suzuki;
  • Son quart favori de la NFL est Joe Burrow, des Bengals de Cincinnati;
  • Il voulait être pompier s'il n'avait pas fait carrière au football;
  • Ses premiers contacts et la confiance qui ressent envers Danny Maciocia;
  • Il a étudié en sociologie et en finances.
Davis Alexander et Mario Langlois.

Source: Davis Alexander et Mario Langlois.

