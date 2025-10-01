Affrontement robuste contre les Sénateurs

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté aux points et aux poings, mardi soir, à Québec, face aux Sénateurs d'Ottawa.

Écoutez André Roy, l'ancien joueur du Lightning de Tampa Bay du temps de Martin St-Louis, commenter cette rencontre au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sa position sur le match

«J'ai adoré le match et pas juste les bagarres. Je pense que ça a été un match vraiment excitant. On a su s'adapter. Les gars qui étaient là pour marquer des points, ils l'ont fait. Puis, quand ç'a été le temps de répondre pour le côté de l'aspect physique, on l'a fait également. C'est une vraie belle victoire collective», note Roy.

La mentalité de meute

«Des matchs de la sorte, ça rassemble l'équipe. Tu sais que ton chum, il est là pour toi, puis c'est ça qui fait qu'il y a des équipes vraiment proches, puis qu'on est prêts à aller en guerre ensemble et gagner des championnats. Le Canadien définitivement sur la bonne voie. Puis c'est ça que Martin veut instaurer à Montréal, j'en suis certain.»

La réplique des joueurs des Canadiens aux attaques de Sénateurs

«Moi, tu fais ça à Martin St-Louis et Vincent Lecavalier (en 2004). Le prochain match, c'est sûr, je pars après toi. Je ne préconise pas la violence, mais, tu touches à mes vedettes, on va toucher à vos vedettes.»