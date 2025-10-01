Un suspect arrêté après 14 ans

Le nom de Valérie Leblanc est sur toutes les lèvres cette semaine, alors qu’un homme de 51 ans a finalement été accusé du meurtre au premier degré de la femme qui avait 18 ans lors des faits.

Il aura fallu 14 ans pour que la police régionale annonce enfin l’arrestation d’un suspect, mardi dernier.

Le réalisateur Julien Morissette a suivi l'histoire depuis ses tout débuts. Il a co-animé un balado qui s'est penché sur le cas Valérie Leblanc et il revient sur le sujet en compagnie de Philippe Cantin.

En 2011, Valérie Leblanc, 18 ans, a été assassinée derrière le Cégep de l'Outaouais, secteur Hull, Gatineau.

Quatorze ans plus tard, grâce aux nouvelles technologies et à l’ADN, la police de Gatineau a arrêté un suspect.

Julien Morissette, réalisateur d'un balado sur cette affaire, souligne l’impact du crime sur la région et mentionne d’autres cas non résolus illustrant les progrès récents dans les enquêtes criminelles.