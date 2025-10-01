Nouveaux tarifs de Donald Trump

Que représente l'industrie forestière au Québec alors que Donald Trump menace d’imposer de nouveaux droits de douane à l’industrie du bois d'œuvre?
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert brosser le portait de la situation dans la foulée de la situation de la petite ville de Parent.
Les sujets discutés
- L'industrie forestière représente 1,5 % du PIB québécois (6,4 milliards $) et 61 000 emplois directs.
- Les tarifs antidumping américains sur le bois d'œuvre (jusqu'à 45 %) et sur les meubles menacent l'économie régionale, notamment à Parent.
- Selon le journal Les Échos, Roland Lescure, l'ancien numéro deux de la Caisse de dépôt et placement, serait fortement considéré pour devenir le prochain ministre des Finances en France. Si tel est le cas, il aura un gigantesque défi à relever.