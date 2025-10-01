Suspension de l'étude du projet de loi 106

Le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé suspendent l’étude du projet de loi 106 liée à la rémunération des médecins.

Quelles seront les prochaines étapes à suivre dans les négociations entre l'État et les fédérations de médecins?

Durant ce temps, la crise de l’industrie forestière s'aggrave au Québec, notamment à cause des tarifs de Donald Trump sur le bois d’œuvre.

Qu'attend le gouvernement de François Legault pour annoncer des mesures concrètes pour aider les travailleurs en région?

Écoutez l'éditorial de Nathalie Normandeau, mercredi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.

