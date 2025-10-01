«Tell Me», traduction de la pièce «Et si»

Billie du Page présente sa nouvelle chanson Tell Me, version anglophone de son succès francophone Et si.

La pièce musicale de la chanteuse pop est accessible dès minuit.

Écoutez l'artiste francophone de 21 ans parler de son succès actuel avec Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant.

Elle évoque ses trois nominations à l’ADISQ 2023 (Révélation de l’année, Album pop de l’année, Chanson pop de l’année avec Fake Friends), son inspiration tirée de ses expériences et de son entourage, ses études en communication à Concordia, ses ambitions en France, et son admiration pour Billie Eilish, Charlotte Cardin et Angèle.