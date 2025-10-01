Grève à Postes Canada

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, critique la gestion du conflit de travail à Postes Canada, soulignant ses effets négatifs sur les petits entrepreneurs, les régions du Québec et les retraités non connectés à Internet.

Il remet en question la transparence des chiffres avancés sur les pertes et propose une adaptation progressive des services.

Écoutez-le critiquer la gestion du conflit de travail, mercredi, au Québec maintenant, avec Philippe Cantin.

Le chef du Bloc Québécois s’inquiète aussi des négociations Canada–États-Unis sur l’accès au marché laitier, qui pourraient nuire aux transformateurs locaux sans bénéfice clair pour l’économie québécoise.