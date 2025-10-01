Grève à Postes Canada

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, critique la gestion du conflit de travail à Postes Canada, soulignant ses effets négatifs sur les petits entrepreneurs, les régions du Québec et les retraités non connectés à Internet.
Il remet en question la transparence des chiffres avancés sur les pertes et propose une adaptation progressive des services.
Écoutez-le critiquer la gestion du conflit de travail, mercredi, au Québec maintenant, avec Philippe Cantin.
Le chef du Bloc Québécois s’inquiète aussi des négociations Canada–États-Unis sur l’accès au marché laitier, qui pourraient nuire aux transformateurs locaux sans bénéfice clair pour l’économie québécoise.
«Il y a un conflit de travail chez Postes Canada qui dure depuis longtemps, qui est extrêmement mal géré. Tout le monde reconnaît que le principe du service postal d'amener une enveloppe en papier avec une facture en papier dans une boîte à malle en tôle, ça va disparaître un jour. Mais cela dit, ce n'est pas encore disparu.»