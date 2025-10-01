Première de son spectacle, Sauvage

L'humoriste François Bellefeuille a présenté la première de son nouveau spectacle, Sauvage, mardi soir, à l'Olympia.
Écoutez François Bellefeuille parler de cette rentrée et d'autres sujets connexes en compagnie de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Sa ressemblance avec le Doc Mailloux;
- La pression liée aux premières médiatiques;
- L’importance des critiques constructives au Québec;
- Il décrit son style de «clown fâché», son désir d’un humour universel et l’évolution de ses spectacles, notamment Le plus fort au monde.
- Bellefeuille explique la création de son nouveau spectacle, lui qui écrit parallèlement la série Temps de chien;
- On discute de l’importance du rodage et de l’adaptation à un public exigeant à l’ère des téléphones et de la dopamine.