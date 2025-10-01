 Aller au contenu
Arts et spectacles
Première de son spectacle, Sauvage

«J'aspire à être meilleur à chaque nouveau spectacle» -François Bellefeuille

par 98.5

0:00
10:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2025 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«J'aspire à être meilleur à chaque nouveau spectacle» -François Bellefeuille
François Bellefeuille en 2019. / PC/Graham Hughes

L'humoriste François Bellefeuille a présenté la première de son nouveau spectacle, Sauvage, mardi soir, à l'Olympia.

Écoutez François Bellefeuille parler de cette rentrée et d'autres sujets connexes en compagnie de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Sa ressemblance avec le Doc Mailloux;
  • La pression liée aux premières médiatiques;
  • L’importance des critiques constructives au Québec;
  • Il décrit son style de «clown fâché», son désir d’un humour universel et l’évolution de ses spectacles, notamment Le plus fort au monde.
  • Bellefeuille explique la création de son nouveau spectacle, lui qui écrit parallèlement la série Temps de chien;
  • On discute de l’importance du rodage et de l’adaptation à un public exigeant à l’ère des téléphones et de la dopamine.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
Lagacé le matin
Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
0:00
6:04
Nouvel album et tournée nord-américaine pour Doja Cat
Lagacé le matin
Nouvel album et tournée nord-américaine pour Doja Cat
0:00
5:21

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les bagarres au Centre Vidéotron: «C'était un peu disgracieux» -Meeker Guerrier
Un match de hockey ou un cirque?
Les bagarres au Centre Vidéotron: «C'était un peu disgracieux» -Meeker Guerrier
«C'est certain que tout le monde est inquiet» -Eric Chagnon
Crise de l'industrie forestière au Québec
«C'est certain que tout le monde est inquiet» -Eric Chagnon
Fusillade à Laval: La Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans
Il s'agirait d'un influent criminel
Fusillade à Laval: La Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans
L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent
5e Journée de la vérité et de la réconciliation
L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent
Les conséquences d'une paralysie du gouvernement aux États-Unis
Plus que quelques heures pour sauver la mise
Les conséquences d'une paralysie du gouvernement aux États-Unis
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
Réforme majeure annoncée
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Sondage sur l'immigration
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Discours d'ouverture de François Legault
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
Vent de panique à Hollywood
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand
En avance dans les sondages à Québec
«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
Discours inaugural de François Legault
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»
Les Canadiens en action au Centre Vidéotron
LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
40e anniversaire de Lady In Red
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
Un suspect arrêté après 14 ans
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30