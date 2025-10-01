 Aller au contenu
Politique internationale
Rafale de nouvelles

Sondage: Trump n’a pas la note de passage

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2025 14:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sondage: Trump n’a pas la note de passage
Donald Trump / (AP Photo/Alex Brandon)

Un sondage du New York Times sur Donald Trump met en lumière l'insatisfaction des États-Uniens à son égard: 43 % d’approbation, 54 % de désapprobation.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez couvrir l'actualité chaude de la journée, mercredi, à La commission

Autres sujets abordés: 

  • Les dépenses de la sénatrice Amina Gerba pour des cours d’anglais à Vancouver;
  • Le blâme éthique reçu par Andrée Laforest concernant une garderie familiale;
  • La fermeture de Marineland Canada après la mort de 20 bélugas;
  • L’exportation interdite vers la Chine;
  • L’impact des éoliennes sur les chauves-souris;
  • Le divorce de Nicole Kidman et Keith Urban.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Lagacé le matin
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
0:00
5:56
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Le Québec maintenant
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
0:00
6:26

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Ce média avait fermé ses portes en 2023
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Changement d'heure: le ministre Jolin-Barrette encore indécis
Est-ce le temps d'y mettre fin?
Changement d'heure: le ministre Jolin-Barrette encore indécis
Les 25 000 emplois de l’industrie du meuble mis à mal par les tarifs de Trump
La commission
Les 25 000 emplois de l’industrie du meuble mis à mal par les tarifs de Trump
Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles
L'amour au temps de la polarisation
Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles
L’action collective contre la fonderie Horne et Québec autorisée
Exposition à des contaminants
L’action collective contre la fonderie Horne et Québec autorisée
«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»
Accusé de féminicide
«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»
Des membres du crime organisé ciblés par des balles dans un Starbucks à Laval
Opération policière en cours
Des membres du crime organisé ciblés par des balles dans un Starbucks à Laval
Quels impacts pour l'économie nord-américaine?
Paralysie budgétaire aux États-Unis
Quels impacts pour l'économie nord-américaine?
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
Intentions de vote
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
Une interdiction des feux à ciel ouvert est en cours dans plusieurs régions
Depuis mercredi
Une interdiction des feux à ciel ouvert est en cours dans plusieurs régions
33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire
Affaire Daniel Jolivet
33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire
«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte
Conflit de travail à la STM
«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
Imposé par son prédécesseur
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Discours inaugural à l'Assemblée nationale
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30