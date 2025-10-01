Rafale de nouvelles

Un sondage du New York Times sur Donald Trump met en lumière l'insatisfaction des États-Uniens à son égard: 43 % d’approbation, 54 % de désapprobation.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez couvrir l'actualité chaude de la journée, mercredi, à La commission.
Autres sujets abordés:
- Les dépenses de la sénatrice Amina Gerba pour des cours d’anglais à Vancouver;
- Le blâme éthique reçu par Andrée Laforest concernant une garderie familiale;
- La fermeture de Marineland Canada après la mort de 20 bélugas;
- L’exportation interdite vers la Chine;
- L’impact des éoliennes sur les chauves-souris;
- Le divorce de Nicole Kidman et Keith Urban.