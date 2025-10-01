Paralysie budgétaire aux États-Unis

La paralysie budgétaire américaine a mis 750 000 fonctionnaires au chômage depuis minuit, affectant l’économie des États-Unis et du Canada.
Ce blocage résulte du système politique américain, où l’absence de vote du budget provoque l’arrêt partiel du gouvernement, contrairement au système parlementaire britannique.
Écoutez Guillaume Lavoire, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, mercredi, expliquer le tout à La commission.
Il évoque aussi la rhétorique de Donald Trump, sa volonté de militariser la société américaine, et le risque de franchir des lignes rouges institutionnelles, tout en soulignant le rôle des contre-pouvoirs judiciaires et législatifs.
«Le gouvernement américain n'arrête pas complètement de fonctionner, mais tout ce qui n'est pas absolument essentiel et urgent, lui, est mis sur pause. Alors, si vous êtes un fournisseur du gouvernement américain, vous êtes une PME... [...] Bien, non seulement vous arrêtez vos travaux, mais vous n'êtes plus payés. Alors si vous n'avez pas été payés, bien vous êtes pas en mesure de payer vos employés. Vous pouvez pas rembourser vos propres fournisseurs. Alors tout se met à ralentir...»