Paralysie budgétaire aux États-Unis

La paralysie budgétaire américaine a mis 750 000 fonctionnaires au chômage depuis minuit, affectant l’économie des États-Unis et du Canada.

Ce blocage résulte du système politique américain, où l’absence de vote du budget provoque l’arrêt partiel du gouvernement, contrairement au système parlementaire britannique.

Écoutez Guillaume Lavoire, membre associé de la Chaire Raoul-Dandurand et spécialiste de la politique américaine, mercredi, expliquer le tout à La commission.

Il évoque aussi la rhétorique de Donald Trump, sa volonté de militariser la société américaine, et le risque de franchir des lignes rouges institutionnelles, tout en soulignant le rôle des contre-pouvoirs judiciaires et législatifs.