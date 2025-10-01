Conflit de travail à la STM

La directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Marie-Claude Léonard, a demandé au gouvernement de nommer un mandataire spécial afin de faire avancer les négociations avec le Syndicat du transport de Montréal.

Cette demande est froidement accueillie par le syndicat, qui estime que le principal problème demeure l’absence de la partie patronale à la table des négociations.

Écoutez le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte, commenter l'avancement des négos avec la STM.