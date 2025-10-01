 Aller au contenu
Politique
Conflit de travail à la STM

«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte

par 98.5

0:00
9:18

Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2025 12:49

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte
Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, s’exprime à l’extérieur du Centre de transport Frontenac de la STM à Montréal, lundi 22 septembre 2025. Une grève des employés d’entretien devrait limiter le service aux heures de pointe du matin et du soir les lundis, mercredis et vendredis. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

La directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Marie-Claude Léonard, a demandé au gouvernement de nommer un mandataire spécial afin de faire avancer les négociations avec le Syndicat du transport de Montréal.

Cette demande est froidement accueillie par le syndicat, qui estime que le principal problème demeure l’absence de la partie patronale à la table des négociations.

Écoutez le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte, commenter l'avancement des négos avec la STM.

«Je dirais qu’on voit, encore une fois, un peu de mauvaise foi de la part de l’employeur à ce niveau. Je trouve quand même anormal qu’on en soit rendu à demander un mandataire spécial alors qu’aucune personne de la partie patronale ne s’est jointe à la table de négociation. Où est la directrice générale ? Où sont les deux directrices des opérations et des ressources humaines en ce moment ? Nous sommes prêtes à trouver des solutions, mais nous n’avons pas les bonnes personnes en face de nous. (...) On peut trouver des solutions qui conviennent à l'employeur.»

Bruno Jeannotte

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
Lagacé le matin
Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
0:00
9:59
Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada
Le Québec maintenant
Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada
0:00
8:19

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un membre influent du crime organisé assassiné dans un Starbucks de Laval
Opération policière en cours
Un membre influent du crime organisé assassiné dans un Starbucks de Laval
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
Imposé par son prédécesseur
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Discours inaugural à l'Assemblée nationale
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
Cas de salmonellose en hausse
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
Pourquoi les intimidateurs ont-ils toujours le dernier mot?
Fléau persistant
Pourquoi les intimidateurs ont-ils toujours le dernier mot?
L'intelligence artificielle peut vous aider à vous désabonner des plateformes
Nouvelle fonction de Chat GPT
L'intelligence artificielle peut vous aider à vous désabonner des plateformes
Westjet: les sièges en classe économique ne seront plus inclinables
Nouvelles en rafales
Westjet: les sièges en classe économique ne seront plus inclinables
Bientôt un «Corridor du Nord» entre le Québec et l'Ontario?
Nouveau projet ferroviaire à l'étude
Bientôt un «Corridor du Nord» entre le Québec et l'Ontario?
«Je pense que les gens y voient de l'espoir» -Catherine Lamoureux
Indépendantisme en hausse chez les jeunes
«Je pense que les gens y voient de l'espoir» -Catherine Lamoureux
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Journée de la vérité et de la réconciliation
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Débat à La commission
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Match de présaison contre les Sénateurs
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante
Ministère de l'Environnement
Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
Défense américaine
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00