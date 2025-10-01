Conflit de travail à la STM

La directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), Marie-Claude Léonard, a demandé au gouvernement de nommer un mandataire spécial afin de faire avancer les négociations avec le Syndicat du transport de Montréal.
Cette demande est froidement accueillie par le syndicat, qui estime que le principal problème demeure l’absence de la partie patronale à la table des négociations.
Écoutez le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte, commenter l'avancement des négos avec la STM.
«Je dirais qu’on voit, encore une fois, un peu de mauvaise foi de la part de l’employeur à ce niveau. Je trouve quand même anormal qu’on en soit rendu à demander un mandataire spécial alors qu’aucune personne de la partie patronale ne s’est jointe à la table de négociation. Où est la directrice générale ? Où sont les deux directrices des opérations et des ressources humaines en ce moment ? Nous sommes prêtes à trouver des solutions, mais nous n’avons pas les bonnes personnes en face de nous. (...) On peut trouver des solutions qui conviennent à l'employeur.»