Société
Kraft Dinner, Hamburger Helper...

Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?

le 1 octobre 2025 12:19

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les produits alimentaires transformés sont-ils réellement plus économiques ?
Les produits alimentaires transformés, comme le Kraft Dinner ou le Hamburger Helper, sont de plus en plus prisés. / Justin Tang/La Presse Canadienne

Les produits alimentaires transformés, comme le Kraft Dinner ou le Hamburger Helper, sont de plus en plus prisés par les consommateurs, reflet du contexte économique actuel.

Mais quand on prend le temps d’analyser les choses, est-il réellement plus économique d’acheter des aliments transformés ?

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, répondre à la question et partager ses trucs à l'émission Radio textos.

Autre sujet abordé:

  • Le végétarisme de plus en plus populaire en raison du coût de la viande.

