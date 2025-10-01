Kraft Dinner, Hamburger Helper...

Les produits alimentaires transformés, comme le Kraft Dinner ou le Hamburger Helper, sont de plus en plus prisés par les consommateurs, reflet du contexte économique actuel.

Mais quand on prend le temps d’analyser les choses, est-il réellement plus économique d’acheter des aliments transformés ?

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, répondre à la question et partager ses trucs à l'émission Radio textos.

Autre sujet abordé: