Il sort son livre «Invincible»

L'humoriste Simon Delisle vient de sortir son tout premier livre intitulé «Invicible». Il raconte comment il a écrit son premier one man show avec les textes de son spectacle auxquels il a ajouté des anecdotes et des réflexions.

Celui qui poursuit sa tournée avec son deuxième spectacle a toujours été transparent sur ses enjeux de santé.

Il a notamment expliqué pourquoi il n'aime pas le mot résilience.

