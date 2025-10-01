Il sort son livre «Invincible»

L'humoriste Simon Delisle vient de sortir son tout premier livre intitulé «Invicible». Il raconte comment il a écrit son premier one man show avec les textes de son spectacle auxquels il a ajouté des anecdotes et des réflexions.
Celui qui poursuit sa tournée avec son deuxième spectacle a toujours été transparent sur ses enjeux de santé.
Il a notamment expliqué pourquoi il n'aime pas le mot résilience.
Écoutez l'humoriste Simon Delisle qui parle de sa réalité et de ses projets à l'émission Lagacé le matin.
«La résilience, ça a de quoi de beau, mais c'est un couteau à double tranchant. La résilience, c'est quand tu te relèves des épreuves, mais si tu te relèves bien, c'est parce que tu es tombé souvent.»