Selon «Billboard»

Le magazine Billboard a dévoilé son palmarès des 50 meilleures chansons house de tous les temps, un hommage à ce style musical né dans les clubs de Chicago au début des années 1980, avant de conquérir les pistes de danse du monde entier.

En première position: Marshall Jefferson et son hymne fondateur Move Your Body (The House Music Anthem), sorti en 1986, considéré comme le morceau emblématique du genre.

Écoutez Catherine Brisson présenter le top 50 des meilleures chansons «house», au micro de Patrick Lagacé, mercredi.