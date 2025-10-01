 Aller au contenu
Sarah

Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»

par 98.5

le 1 octobre 2025 06:36

Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

L'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières vient de dévoiler une nouvelle chanson: Sarah.

Écoutez Catherine Brisson qui partage ses impressions sur cette nouveauté au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«Ce n'est pas une chanson d'amour. [...] C'est une chanson d'amitié, qui n'est pas triste, qui est plus douce-amer, qui parle de ce qui nous ressemble, rassemble, de ce qui nous soulève, la force, l'espoir aussi et les paroles résonnent beaucoup.»

Catherine Brisson

Le neuvième album solo de Vincent Vallières va sortir le 14 novembre prochain.

Autre sujet abordé

  • C'est la fin pour Vilain Pingouin;

