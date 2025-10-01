L'auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières vient de dévoiler une nouvelle chanson: Sarah.
Écoutez Catherine Brisson qui partage ses impressions sur cette nouveauté au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Ce n'est pas une chanson d'amour. [...] C'est une chanson d'amitié, qui n'est pas triste, qui est plus douce-amer, qui parle de ce qui nous ressemble, rassemble, de ce qui nous soulève, la force, l'espoir aussi et les paroles résonnent beaucoup.»
Le neuvième album solo de Vincent Vallières va sortir le 14 novembre prochain.
