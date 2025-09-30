Journée de la vérité et de la réconciliation

Il y a 5 ans, le 30 septembre est devenu la journée nationale dédiée vérité et réconciliation des peuples autochtones.

Depuis l'instauration de cette journée à la thématique importante, la population est davantage sensible aux enjeux qui touchent les communautés autochtones.

Écoutez Francis Verreault-Paul, nouveau chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, parler des avancées concrètes qui ont eu lieu depuis 2021, mardi, à La commission.