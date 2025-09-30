Journée de la vérité et de la réconciliation

Il y a 5 ans, le 30 septembre est devenu la journée nationale dédiée vérité et réconciliation des peuples autochtones.
Depuis l'instauration de cette journée à la thématique importante, la population est davantage sensible aux enjeux qui touchent les communautés autochtones.
Écoutez Francis Verreault-Paul, nouveau chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, parler des avancées concrètes qui ont eu lieu depuis 2021, mardi, à La commission.
«Il y a eu beaucoup d'avancements en termes d'actions concrètes sur le terrain. Je réfère ici principalement à l'aspect de réconciliation culturelle, la réconciliation économique. Puis je sens la population de façon générale, très sincère à cet aspect de réconciliation là.»