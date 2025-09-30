Débat à La commission

Après une grève qui touche les services offerts aux citoyens, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent du recours à la loi spéciale pour mettre un terme au conflit.
Le service de métro et d'autobus sera de nouveau perturbé mercredi et vendredi.
«Le ministre dispose d'un nouvel outil, qui est la loi 89, qui lui permet d'intervenir pour protéger les intérêts de la population dans un contexte de grèves ou de lock-out.»
«Moi, ce que je dis, c'est que la population doit accepter la souffrance de la grève, puis que le syndicat doit continuer la grève jusqu'à temps que ses membres soient écœurés.»