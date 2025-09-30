 Aller au contenu
Politique
Débat à La commission

Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?

par 98.5

le 30 septembre 2025 13:25

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le service de métro et d'autobus de la STM sera de nouveau perturbé mercredi et vendredi en raison de la grève. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Après une grève qui touche les services offerts aux citoyens, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent du recours à la loi spéciale pour mettre un terme au conflit.

Le service de métro et d'autobus sera de nouveau perturbé mercredi et vendredi.

«Le ministre dispose d'un nouvel outil, qui est la loi 89, qui lui permet d'intervenir pour protéger les intérêts de la population dans un contexte de grèves ou de lock-out.»

Nathalie Normandeau

«Moi, ce que je dis, c'est que la population doit accepter la souffrance de la grève, puis que le syndicat doit continuer la grève jusqu'à temps que ses membres soient écœurés.»

Luc Ferrandez

