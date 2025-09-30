 Aller au contenu
Politique
Ministère de l'Environnement

Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante

par 98.5

0:00
7:55

Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2025 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante
La commission / Cogeco Média

Les plus récents rapports du ministère de l’Environnement confirment que Stablex respecte les normes environnementales en vigueur. Les analyses faites en 2024 sur la qualité de l’air et de l’eau n’ont révélé aucune non-conformité autour du site industriel de Blainville.

Invitée à réagir, la mairesse Liza Poulin s’est dite soulagée, mais a tenu à rappeler que la vigilance demeure essentielle.

Écoutez Liza Poulin, mairesse de Blainville, commenter les derniers développements dans le dossier de Stablex, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez

Le ministère a aussi annoncé une nouvelle série d’échantillonnages dès cet automne, pour confirmer les résultats obtenus en 2024.

Rappelons que Québec avait retiré à Blainville ses pouvoirs sur Stablex, forçant la mairesse à réclamer plus de transparence.

« C'est une double bonne nouvelle, si vous voulez mon avis. Je trouve qu'ils avancent, qu'ils comprennent que la population de Blainville a besoin d'être rassurée et ils prennent leur rôle à cœur d'encadrer cet usage-là sur notre territoire. »

Liza Poulin

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
La commission
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
0:00
13:20
«La majorité des caquistes sont encore derrière François Legault»
Lagacé le matin
«La majorité des caquistes sont encore derrière François Legault»
0:00
11:27

Dernièrement dans La commission

Voir tout
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Journée de la vérité et de la réconciliation
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Débat à La commission
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Match de présaison contre les Sénateurs
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
Défense américaine
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales
Scrutins du 2 novembre 2025
La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales
«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»
Rage sur les routes
«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Remis au chef le plus influent en Amérique du nord
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Hausse de 40% sur un an
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Violence conjugale
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
La commission
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La montée de l'intolérance d'extrême-droite
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
Cas de rage au volant en hausse
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00