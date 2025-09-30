Les plus récents rapports du ministère de l’Environnement confirment que Stablex respecte les normes environnementales en vigueur. Les analyses faites en 2024 sur la qualité de l’air et de l’eau n’ont révélé aucune non-conformité autour du site industriel de Blainville.

Invitée à réagir, la mairesse Liza Poulin s’est dite soulagée, mais a tenu à rappeler que la vigilance demeure essentielle.

Écoutez Liza Poulin, mairesse de Blainville, commenter les derniers développements dans le dossier de Stablex, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez

Le ministère a aussi annoncé une nouvelle série d’échantillonnages dès cet automne, pour confirmer les résultats obtenus en 2024.

Rappelons que Québec avait retiré à Blainville ses pouvoirs sur Stablex, forçant la mairesse à réclamer plus de transparence.



