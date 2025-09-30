 Aller au contenu
Politique
Scrutins du 2 novembre 2025

La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales

par 98.5

0:00
6:42

Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2025 12:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales
La grève à Postes Canada pourrait perturber le bon déroulement des élections municipales. / Adobe Stock

Alors que la grève des employés de Postes Canada se poursuit, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) tire la sonnette d’alarme: des cartes d’électeurs risquent de ne pas être livrées à temps.

Sans ces cartes, qui confirment l’inscription sur la liste électorale et indiquent le lieu du scrutin, plusieurs citoyens pourraient être privés de leur droit de vote, notamment les personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, expliquer comment la grève perturbe les élections municipales, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez

« Ce qu'on demande, c'est que ça soit un peu comme les chèques prioritaires de chaque premier du mois que les citoyens reçoivent. C'est un service essentiel. Nous, on pense que dans le cadre d'une élection municipale, comme on va connaître le 2 novembre prochain, ces documents-là se doivent d'être calculés comme un document essentiel pour nos citoyens. »

Guillaume Tremblay

