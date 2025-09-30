Scrutins du 2 novembre 2025

Alors que la grève des employés de Postes Canada se poursuit, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) tire la sonnette d’alarme: des cartes d’électeurs risquent de ne pas être livrées à temps.

Sans ces cartes, qui confirment l’inscription sur la liste électorale et indiquent le lieu du scrutin, plusieurs citoyens pourraient être privés de leur droit de vote, notamment les personnes âgées qui n'ont pas accès à Internet.

