Politique
Rage sur les routes

«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»

Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2025 12:22

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Les cas de rage au volant ont considérablement augmenté au cours des dernières années, selon les derniers chiffres recensés par différents corps de police dans la province. 

Nathalie Normandeau propose de créer une journée nationale consacrée au civisme au volant pour sensibiliser encore plus les Québécois aux mauvais comportements sur les routes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de plusieurs sujets d'actualité en début d'émission, mardi, à La commission.

«On a un problème de société et je le constate à chaque fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de trafic sur les routes, énormément de densité. Les gens sont comme un presto dans leurs voitures. Les gens sont à fleur de peau.»

Nathalie Normandeau

