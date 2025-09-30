Rage sur les routes

Les cas de rage au volant ont considérablement augmenté au cours des dernières années, selon les derniers chiffres recensés par différents corps de police dans la province.

Nathalie Normandeau propose de créer une journée nationale consacrée au civisme au volant pour sensibiliser encore plus les Québécois aux mauvais comportements sur les routes.

