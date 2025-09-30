Musique québécoise

22 ans après sa participation à Star Académie, la chanteuse Marie-Élaine Thibert continue de défendre la culture québécoise.

Elle défend l'importance, encore aujourd'hui, des émissions qui mettent en avant du contenu francophone dans un monde où les chanteurs québécois sont très peu mis en avant sur les plateformes d'écoute musicale.

Écoutez l'entrevue de l'artiste interprète Marie-Élaine Thibert, mardi, à l'émission Radio textos.

Elle a notamment abordé le mode de financement irrégulier des plateformes musicales.