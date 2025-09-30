Hausse du prix des propriétés à Montréal

Le prix des propriétés à Montréal montent en flèche, et de plus en plus de personnes décident de s'installer en périphérie de la métropole.

Le prix moyen d'une maison unifamiliale dans la métropole a récemment atteint le million de dollars.

Quelles sont les solutions?

Écoutez Luc Ferrandez parler des différentes solutions à envisager pour contrecarrer la crise du logement et la hausse du prix des propriétés, au micro de Patrick Lagacé mardi.