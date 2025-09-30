Certaines insatisfactions par rapport au Québec

La pédiatre et spécialiste en obésité infantile, Dre Julie St-Pierre, quittera le Québec cette semaine pour les États-Unis.
Celle qui est reconnue mondialement pour son approche novatrice contre l'obésité infantile devient directrice scientifique d'un programme international.
Écoutez l'entrevue de Dre Julie St-Pierre au micro de Patrick Lagacé où elle explique pourquoi elle a décidé de poursuivre sa mission ailleurs qu'au Québec.
«Non seulement [mon travail] n'est pas apprécié par le mammouth [de la santé au Québec] parce que ça sort des sentiers battus. La grossophobie fait partie de toute la société, donc des gens du ministère également. De la prévention, on peut en faire en première ligne, mais pour renverser la vapeur, il faut en faire en deuxième ligne chez les gens qui souffrent déjà de la maladie.»