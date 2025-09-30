Certaines insatisfactions par rapport au Québec

La pédiatre et spécialiste en obésité infantile, Dre Julie St-Pierre, quittera le Québec cette semaine pour les États-Unis.

Celle qui est reconnue mondialement pour son approche novatrice contre l'obésité infantile devient directrice scientifique d'un programme international.

Écoutez l'entrevue de Dre Julie St-Pierre au micro de Patrick Lagacé où elle explique pourquoi elle a décidé de poursuivre sa mission ailleurs qu'au Québec.