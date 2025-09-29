 Aller au contenu
Politique
À Varennes

Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada

par 98.5

0:00
8:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2025 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada
Christine Fréchette défend la stratégie économique de son gouvernement, au micro de Philippe Cantin. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec a investi 16 millions de dollars dans l’expansion de l’usine d’Hitachi Énergie Canada à Varennes.

L’ensemble des investissements totalise 270 millions de dollars et pourrait, à terme, créer plus de 500 emplois.

Après les échecs du gouvernement dans les dossiers Northvolt, Lion et Nemaska Lithium, il peut être difficile de percevoir le positif dans cette annonce.

Écoutez la ministre de l’Économie, Christine Fréchette, expliquer la pertinence de cet investissement pour le Québec au micro de Philippe Cantin.

«Est-ce que 100 % des projets dans lesquels nous investissons fonctionnent très bien? Malheureusement, non. Et c’est le cas pour tous les gouvernements. Mais il faut comprendre que les retombées de nos interventions économiques sont beaucoup plus importantes que les pertes encourues avec les projets qui ont moins bien réussi.»

Christine Fréchette

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
Même le week-end
De plus en plus difficile pour les jeunes de trouver un emploi
0:00
8:13
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
Même le week-end
«Devant les micros du moins, c'était l'unité» -Philip Rodrigue-Comeau
0:00
7:52

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les Jonas Brothers et Doja Cat de passage à Montréal
Le Québec maintenant
Les Jonas Brothers et Doja Cat de passage à Montréal
«Je suis très fier de l'école publique au Québec»
Semaine de l’école publique
«Je suis très fier de l'école publique au Québec»
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
Nooran Rezayi tué par un policier
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
Montréal: pour ou contre les grands événements sportifs?
Un investissement de 100 M $ pour le stade Jarry
Montréal: pour ou contre les grands événements sportifs?
Les Jeux de Los Angeles dans la ligne de mire d’Audrey Leduc
La Canadienne la plus rapide de l'histoire
Les Jeux de Los Angeles dans la ligne de mire d’Audrey Leduc
«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»
Rencontre Trump-Netanyahou
«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»
Le procès civil de Gilbert Rozon s'est terminé lundi
Après 10 mois d'audiences
Le procès civil de Gilbert Rozon s'est terminé lundi
La classe de Biz sur l'actualité de la semaine
En collaboration avec Alloprof
La classe de Biz sur l'actualité de la semaine
«J’ai vidé l’intégralité de ma pharmacie afin de protéger moi et ma famille»
Le billet d'humeur d'Hugo
«J’ai vidé l’intégralité de ma pharmacie afin de protéger moi et ma famille»
«On voulait vraiment rendre ça simple la pâtisserie»
Livre Nostalgies : 100 desserts rétro revisités !
«On voulait vraiment rendre ça simple la pâtisserie»
Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
Qualifiées pour la finale de la Coupe du monde
Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate
Chronique culturelle
Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate
«Selon Mark Carney les députés pourraient être tentés de rétablir l'esclavage»
Clause dérogatoire
«Selon Mark Carney les députés pourraient être tentés de rétablir l'esclavage»
Hommages en l’honneur de Nooran Rezayi : le SPAL inquiet des débordements
Évènement prévu en fin de semaine
Hommages en l’honneur de Nooran Rezayi : le SPAL inquiet des débordements
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30