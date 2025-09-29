Le gouvernement du Québec a investi 16 millions de dollars dans l’expansion de l’usine d’Hitachi Énergie Canada à Varennes.

L’ensemble des investissements totalise 270 millions de dollars et pourrait, à terme, créer plus de 500 emplois.

Après les échecs du gouvernement dans les dossiers Northvolt, Lion et Nemaska Lithium, il peut être difficile de percevoir le positif dans cette annonce.

Écoutez la ministre de l’Économie, Christine Fréchette, expliquer la pertinence de cet investissement pour le Québec au micro de Philippe Cantin.