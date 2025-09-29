 Aller au contenu
Société
Rencontre Trump-Netanyahou

«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»

par 98.5

0:00
5:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2025 15:36

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Donald Trump et Benyamin Netanyahou se sont rencontrés à la Maison-Blanche pour discuter d’un nouveau plan de paix en 21 points, incluant la démilitarisation de Gaza.

Les observateurs soulignent l’engagement formel de Netanyahou, l’exclusion d’un État palestinien, l’élimination du Hamas, et l’incertitude persistante quant à la fin du conflit et la libération des otages.

Écoutez Ferry de Kerckhove, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, donner les détails sur le sujet, lundi, au Québec maintenant.

«Il est fort probable que le Hamas va vouloir continuer la bataille plutôt que de s'arrêter. Parce que pour le Hamas, la fin de la bataille c'est leur fin totale et c'est leur destruction. Et je crois que c'est pour ça que la guerre, d'après moi, ne va pas s'arrêter.»

Ferry de Kerckhove

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
La commission
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
0:00
7:18
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
Le Québec maintenant
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
0:00
5:38

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les Jonas Brothers et Doja Cat de passage à Montréal
Le Québec maintenant
Les Jonas Brothers et Doja Cat de passage à Montréal
«Je suis très fier de l'école publique au Québec»
Semaine de l’école publique
«Je suis très fier de l'école publique au Québec»
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
Nooran Rezayi tué par un policier
«C'est assez troublant, je pense que c'est même bouleversant» -Michaëlle Jean
Montréal: pour ou contre les grands événements sportifs?
Un investissement de 100 M $ pour le stade Jarry
Montréal: pour ou contre les grands événements sportifs?
Les Jeux de Los Angeles dans la ligne de mire d’Audrey Leduc
La Canadienne la plus rapide de l'histoire
Les Jeux de Los Angeles dans la ligne de mire d’Audrey Leduc
Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada
À Varennes
Québec investit 16 millions dans l'usine d'Hitachi Énergie Canada
Le procès civil de Gilbert Rozon s'est terminé lundi
Après 10 mois d'audiences
Le procès civil de Gilbert Rozon s'est terminé lundi
La classe de Biz sur l'actualité de la semaine
En collaboration avec Alloprof
La classe de Biz sur l'actualité de la semaine
«J’ai vidé l’intégralité de ma pharmacie afin de protéger moi et ma famille»
Le billet d'humeur d'Hugo
«J’ai vidé l’intégralité de ma pharmacie afin de protéger moi et ma famille»
«On voulait vraiment rendre ça simple la pâtisserie»
Livre Nostalgies : 100 desserts rétro revisités !
«On voulait vraiment rendre ça simple la pâtisserie»
Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
Qualifiées pour la finale de la Coupe du monde
Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate
Chronique culturelle
Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate
«Selon Mark Carney les députés pourraient être tentés de rétablir l'esclavage»
Clause dérogatoire
«Selon Mark Carney les députés pourraient être tentés de rétablir l'esclavage»
Hommages en l’honneur de Nooran Rezayi : le SPAL inquiet des débordements
Évènement prévu en fin de semaine
Hommages en l’honneur de Nooran Rezayi : le SPAL inquiet des débordements
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30