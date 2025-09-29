Rencontre Trump-Netanyahou

Donald Trump et Benyamin Netanyahou se sont rencontrés à la Maison-Blanche pour discuter d’un nouveau plan de paix en 21 points, incluant la démilitarisation de Gaza.

Les observateurs soulignent l’engagement formel de Netanyahou, l’exclusion d’un État palestinien, l’élimination du Hamas, et l’incertitude persistante quant à la fin du conflit et la libération des otages.

Écoutez Ferry de Kerckhove, professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, donner les détails sur le sujet, lundi, au Québec maintenant.