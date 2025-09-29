Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, explique l’augmentation des poursuites croisées où des conjoints violents contre-attaquent légalement leurs victimes.

Elle souligne l’importance de documenter l’historique de violence, y compris le contrôle coercitif, et la nécessité de former policiers et procureurs, comme recommandé par le DPCP.

Écoutez-la expliquer le tout, lundi, à La commission, avec Luc Ferrandez.

Annick Brazeau note une hausse des demandes d’aide, notamment chez les femmes immigrantes, et rappelle que les maisons pour femmes victimes de violence conjugale offrent aussi des services externes gratuits, adaptés aux besoins variés des victimes.