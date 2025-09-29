Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series

Le pilote de course d’accélération Daniel Mercier et son équipe québécoise ont remporté une importante compétition en Ohio cette fin de semaine.

Daniel Mercier a établi le meilleur chrono et la plus haute vitesse jamais enregistrés sur cette piste, atteignant 466 km/h en seulement 3 secondes.

Comment est-il possible d'atteindre une telle vitesse?

Écoutez le pilote Daniel Mercier parler de son exploit et du fascinant monde de la course d'accélération avec Luc Ferrandez.