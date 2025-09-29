Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series

Le pilote de course d’accélération Daniel Mercier et son équipe québécoise ont remporté une importante compétition en Ohio cette fin de semaine.
Daniel Mercier a établi le meilleur chrono et la plus haute vitesse jamais enregistrés sur cette piste, atteignant 466 km/h en seulement 3 secondes.
Comment est-il possible d'atteindre une telle vitesse?
Écoutez le pilote Daniel Mercier parler de son exploit et du fascinant monde de la course d'accélération avec Luc Ferrandez.
«On utilise du nitrométhane, donc c’est un produit très explosif — un peu comme de l’essence, mais à un niveau vraiment beaucoup plus élevé. Ce qui est vraiment le fun, c’est qu’on est une équipe de dix personnes, 100 % québécoise. [...] Pour vous donner une idée: dans mon équipe, le plus jeune a 18 ans et le plus vieux a 84 ans. On a toute l’expertise qu’il faut.»