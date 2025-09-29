Rafale de nouvelles

Le premier ministre François Legault, se comparant à Rocky pour sa résilience, motive son équipe malgré des sondages défavorables.

Par ailleurs, au centre-ville de Montréal, le taux de locaux commerciaux vides inquiète.

Luc Rabouin (Projet Montréal) propose une réduction salariale de 100 000 $ pour la présidente de la STM.

Enfin, Magdeleine Vallières, une Sherbrookoise, devient championne du monde de cyclisme à Kigali.

