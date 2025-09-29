Réforme du système de santé

Il y a deux sujets chauds dans le dossier du système de santé: une récente étude traite de l'effort déployé au travail par les médecins; la FMOQ qui a pris une décision sur ses moyens de pression envers le gouvernement.
Que devrait-on savoir sur la réalité du travail des médecins au Québec?
Pourquoi la réforme proposée par le ministre de la Santé provoque-t-elle autant de levées de boucliers?
Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, discuter de ces sujets avec Luc Ferrandez, lundi, à La commission.
«Nous, ce qu'on dit: il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic. Pis là, Christian Dubé, il est en train d'appliquer un plan de traitement, son projet de loi 106, qui risque d'être vraiment nocif. Et puis, si je fais une analogie avec la médecine, c'est comme si vous donnez de la chimiothérapie à un patient qui a une pneumonie, puis que ça lui prend des antibiotiques. Je ne suis pas sûr que vous allez l'aider.»