Réforme du système de santé

Il y a deux sujets chauds dans le dossier du système de santé: une récente étude traite de l'effort déployé au travail par les médecins; la FMOQ qui a pris une décision sur ses moyens de pression envers le gouvernement.

Que devrait-on savoir sur la réalité du travail des médecins au Québec?

Pourquoi la réforme proposée par le ministre de la Santé provoque-t-elle autant de levées de boucliers?

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, discuter de ces sujets avec Luc Ferrandez, lundi, à La commission.