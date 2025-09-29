 Aller au contenu
Société
Réforme du système de santé

«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

La commission

le 29 septembre 2025 12:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic»
La FMOQ dénonce l’affectation arbitraire possible de 1,2 million de patients à des GMF ou CLSC, sans ressources supplémentaires. / ARMMY PICCA/Adobe Stock

Il y a deux sujets chauds dans le dossier du système de santé: une récente étude traite de l'effort déployé au travail par les médecins; la FMOQ qui a pris une décision sur ses moyens de pression envers le gouvernement. 

Que devrait-on savoir sur la réalité du travail des médecins au Québec?

Pourquoi la réforme proposée par le ministre de la Santé provoque-t-elle autant de levées de boucliers?

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ, discuter de ces sujets avec Luc Ferrandez, lundi, à La commission

«Nous, ce qu'on dit: il faut s'entendre sur les bonnes données si on veut poser le bon diagnostic. Pis là, Christian Dubé, il est en train d'appliquer un plan de traitement, son projet de loi 106, qui risque d'être vraiment nocif. Et puis, si je fais une analogie avec la médecine, c'est comme si vous donnez de la chimiothérapie à un patient qui a une pneumonie, puis que ça lui prend des antibiotiques.  Je ne suis pas sûr que vous allez l'aider.»

Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»
Le Québec maintenant
«Le discours de Trump était absolument ahurissant, il allait dans tous les sens»
0:00
5:09
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La commission
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
0:00
10:30

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Remis au chef le plus influent en Amérique du nord
Normand Laprise remporte l'Icon Award du North America’s 50 Best Restaurants
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Hausse de 40% sur un an
Pourquoi le coût du café a explosé dans la dernière année?
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Violence conjugale
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
La commission
Parle-t-on trop souvent des États-Unis?
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Course d'accélaration IHRA Outlaw Nitro Series
Un Québécois bat un record de vitesse dans une importante compétition en Ohio
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
La montée de l'intolérance d'extrême-droite
Au Québec: «On commence à copier les mesures trumpistes violentes»
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
Cas de rage au volant en hausse
«C'est souvent des individus sans histoire qui sautent une coche»
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
Rafale de nouvelles
«Maintenant que c'est une femme qui est DG, on va baisser son salaire?»
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Proche-Orient
«Trump veut bien aider, à condition de recevoir quelque chose en échange»
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
Agression d'une éducatrice
Négligence en Centre jeunesse: «Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça»
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
La commission
«J'aimerais qu'on change ça, l'armement des policiers» -Luc Ferrandez
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Voyage
Quelles sont les meilleures et pires compagnies aériennes au monde?
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
Discussion sur le rapport aux animaux domestiques
Les propriétaires de chat plus généreux que ceux qui possèdent un chien?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30