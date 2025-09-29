Rémunération des médecins

Une étude de la Chaire Jacques Parizeau du HEC Montréal, relayée par Francis Vailles de La Presse, révèle une grande disparité dans la charge de travail des médecins au Québec.

Alors que certains osent à peine prendre des vacances, d’autres, au contraire, passent plus de temps à la maison ou sur les terrains de golf qu’avec leurs patients...

Les conclusions de cette étude fait croire à notre chroniqueur Luc Ferrandez que la réforme Dubé serait une catastrophe pour le réseau de la santé, si elle était appliquée.

Écoutez-le tirer ses conclusions d'une étude de la Chaire Jacques-Parizeau, au micro de l'animateur Luc Ferrandez.