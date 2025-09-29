 Aller au contenu
Société
Réforme syndicale souhaitée par la CAQ

Magali Picard accuse le gouvernement Legault de «manipuler la population»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2025 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Magali Picard accuse le gouvernement Legault de «manipuler la population»
La présidente de la FTQ, Magali Picard, a des mots très durs à l'endroit du gouvernement Legault et de sa réforme. / Justin Tang/La Presse Canadienne

À la suite de l’entrevue de Jean Boulet au micro de Patrick Lagacé, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a réagi aux intentions du ministre du Travail, qu’elle qualifie de «pathétiques».

Magali Picard affirme que la réforme syndicale souhaitée par le gouvernement Legault n’est qu’une manière de détourner l’attention de la population sur les difficultés que connaît ce gouvernement.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, dénoncer la réforme syndicale souhaitée par le ministre Jean Boulet.

«Je comprends que Jean Boulet aime pas ça qu’on fasse de la politique, parce qu’on met en lumière tous les mauvais coups qu’ils font. Mais chose certaine, la journée où on ne fait plus de politique, où on va juste négocier la convention collective, qu’est-ce qui va arriver avec le revenu social ? (...) Je trouve ça inconcevable, dans le contexte où on est au Québec, qu’un gouvernement décide de manipuler la population, de créer vraiment un chaos, puis de semer la zizanie, une chicane entre les travailleurs.»

Magali Picard

