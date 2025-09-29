Réforme syndicale souhaitée par la CAQ

À la suite de l’entrevue de Jean Boulet au micro de Patrick Lagacé, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a réagi aux intentions du ministre du Travail, qu’elle qualifie de «pathétiques».
Magali Picard affirme que la réforme syndicale souhaitée par le gouvernement Legault n’est qu’une manière de détourner l’attention de la population sur les difficultés que connaît ce gouvernement.
Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, dénoncer la réforme syndicale souhaitée par le ministre Jean Boulet.
«Je comprends que Jean Boulet aime pas ça qu’on fasse de la politique, parce qu’on met en lumière tous les mauvais coups qu’ils font. Mais chose certaine, la journée où on ne fait plus de politique, où on va juste négocier la convention collective, qu’est-ce qui va arriver avec le revenu social ? (...) Je trouve ça inconcevable, dans le contexte où on est au Québec, qu’un gouvernement décide de manipuler la population, de créer vraiment un chaos, puis de semer la zizanie, une chicane entre les travailleurs.»