Réforme syndicale souhaitée par la CAQ

À la suite de l’entrevue de Jean Boulet au micro de Patrick Lagacé, la présidente de la FTQ, Magali Picard, a réagi aux intentions du ministre du Travail, qu’elle qualifie de «pathétiques».

Magali Picard affirme que la réforme syndicale souhaitée par le gouvernement Legault n’est qu’une manière de détourner l’attention de la population sur les difficultés que connaît ce gouvernement.

Écoutez la présidente de la FTQ, Magali Picard, dénoncer la réforme syndicale souhaitée par le ministre Jean Boulet.