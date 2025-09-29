Conditions exceptionnelles dans le sud du Québec

La météo s’annonce clémente cette semaine dans le sud du Québec, offrant un mélange de douceur automnale et de fraîcheur saisonnière.

Lundi, le soleil brillera généreusement à Montréal avec des températures atteignant 24 °C, avant un refroidissement marqué dès mardi, où le maximum chutera autour de 16 °C.

Mercredi et jeudi, le temps sera variable et dominé par des passages nuageux, mais les conditions resteront stables.

Quant à Vendredi, ce sera le retour d’un ciel dégagé et d’une atmosphère agréable avec 18 °C attendus.

Le week-end offrira un regain de chaleur: samedi et dimanche, les Québécois profiteront de journées ensoleillées oscillant autour de 22 °C, un répit bienvenu avant l’arrivée des vraies températures d’octobre.

D’ailleurs, peut-on s’attendre à un automne clément?

Écoutez Patrick de Bellefeuille, présentateur à Météomédia, spécialiste des changements climatiques, à l’émission de Patrick Lagacé, lundi.