Retrait de Médecins sans frontières à Gaza

«Netanyahou et le gouvernement israélien effacent la Palestine devant nos yeux»

le 27 septembre 2025 07:43

Jeffrey Subranni
Médecins Sans Frontières a retiré ses services dans la ville de Gaza vendredi, en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien. / Abdel Kareem Hana / The Associated Press

Médecins Sans Frontières a retiré ses services dans la ville de Gaza vendredi, en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien. 

Rappelons que la semaine dernière, les cliniques de l'organisation humanitaire situées dans la ville de Gaza ont réalisé plus de 3640 consultations et traité 1655 patients.

Écoutez Bushra Khalidi, porte-parole d’Oxfam en Territoire palestinien, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

«Moi, tous les matins, mon premier réflexe, c'est d'ouvrir mon téléphone et puis m'assurer que mes collègues sont encore vivants. Netanyahou et le gouvernement israélien effacent la Palestine devant nos yeux. Netanyahou, vendredi, à l'Assemblée générale, a dit qu'il allait finir le travail. Moi, ce que j'entends, c'est une sentence de mort.»

Bushra Khalidi

