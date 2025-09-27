Retrait de Médecins sans frontières à Gaza

Médecins Sans Frontières a retiré ses services dans la ville de Gaza vendredi, en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien.

Rappelons que la semaine dernière, les cliniques de l'organisation humanitaire situées dans la ville de Gaza ont réalisé plus de 3640 consultations et traité 1655 patients.

Écoutez Bushra Khalidi, porte-parole d’Oxfam en Territoire palestinien, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.