Le premier ministre François Legault semble se trouver dans une situation difficile, alors que la CAQ tenait son caucus présessionnel vendredi à Gatineau.
C'est ce qu'illustre un article de La Presse qui se penche sur l'état de la formation politique dont le Congrès national se tient au cours de la fin de semaine.
Écoutez Jeffrey Subranni en discuter samedi lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.
«La Presse a sondé ce qu'on appelle les présidents d'association de circonscription. Pour la première fois depuis la création du parti, il y en a qui contestent ouvertement le leadership de François Legault. Six d'entre eux, dans des comtés caquistes, vont dire que le premier ministre devrait carrément céder sa place.»