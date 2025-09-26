Après une absence de près de deux mois, le quart-arrière Davis Alexander est de retour au jeu face aux Stampeders de Calgary.

Avec Alexander comme partant, les Alouettes n’ont pas encore subi la défaite cette saison.

Il est par ailleurs en bonne posture pour battre le record du plus grand nombre de victoire consécutive pour un quart-arrière qui fait ses débuts dans la LCF.

Le retour d’Alexander pourrait-il permettre à l’équipe de poursuivre sa séquence victorieuse?

Écoutez l'avant-match Alouettes-Stampeders avec Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge.

Parmi les sujets abordés: