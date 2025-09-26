 Aller au contenu
Sports
Avant-match Alouettes-Stampeders

Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été

par 98.5

0:00
30:14

Entendu dans

Le Football des Alouettes

le 26 septembre 2025 19:21

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Jean-Philippe Bolduc
Jean-Philippe Bolduc
Davis Alexander admet qu'il est retourné au jeu trop rapidement cet été
Davis Alexander est de retour après deux mois d'absence. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Après une absence de près de deux mois, le quart-arrière Davis Alexander est de retour au jeu face aux Stampeders de Calgary.

Avec Alexander comme partant, les Alouettes n’ont pas encore subi la défaite cette saison.

Il est par ailleurs en bonne posture pour battre le record du plus grand nombre de victoire consécutive pour un quart-arrière qui fait ses débuts dans la LCF.

Le retour d’Alexander pourrait-il permettre à l’équipe de poursuivre sa séquence victorieuse?

Écoutez l'avant-match Alouettes-Stampeders avec Jean-Philippe Bolduc et Jean St-Onge.

Parmi les sujets abordés:

  • Davis Alexander parle de son retour au jeu après une absence de deux mois et admet que son premier retour en juillet n'était peut-être pas une bonne idée.
  • Les changements réglementaires à venir dans la LCF;
  • Le tout premier choix des Alouettes au dernier repêchage, le bloqueur Tiger Shanks, effectuera un premier départ dans la LCF.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
Le Québec maintenant
Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement
0:00
5:19
«Plusieurs jeunes seront contents de voir Caulfield, Suzuki et Demidov ce soir»
Le Québec maintenant
«Plusieurs jeunes seront contents de voir Caulfield, Suzuki et Demidov ce soir»
0:00
7:02

Dernièrement dans Le Football des Alouettes

Voir tout
Alouettes 21 - Argonauts 19: «Il y en a pas eu de facile!»
Le football de la LCF
Alouettes 21 - Argonauts 19: «Il y en a pas eu de facile!»
«Je suis un joueur de hockey à la base» -Pier-Olivier Lestage
Mi-temps Alouettes-Argonauts
«Je suis un joueur de hockey à la base» -Pier-Olivier Lestage
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
Mi-temps Alouettes-Roughriders
«Je veux toujours apprendre de nouvelles choses : il n'y a pas que le foot! »
«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»
Avant-match Alouettes-Roughriders
«Ce n'est pas évident d'être optimiste avec la formation des Alouettes»
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
Tiger-Cats 26 - Montréal 9
L'offensive des Alouettes en panne : Davis Alexander doit-il revenir au jeu ?
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
Mi-temps Alouettes--Tiger-Cats
«On se poussait à se dépasser» : l’importance de la famille pour David Dallaire
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«La vraie saison débute dans la Ligue canadienne»-Bruno Heppell
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
Avant-Match Alouettes--Tiger-Cats
Sept joueurs des Alouettes font leur retour au jeu : « Un vent d’énergie!»
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«Les Alouettes devront jouer dans la tête de Bo Levi Mitchell»
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Avant-match Alouettes--Tiger-Cats
«J'ai hâte de sentir l'énergie de la foule après la victoire» -Mustafa Johnson
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
Défaite de 26-13 des Alouettes
Les Blue Bombers ont dominé en possession du ballon
Pas de retour au jeu pour Sean Thomas Erlington
Le football des Alouettes
Pas de retour au jeu pour Sean Thomas Erlington
Déconfiture des Alouettes à Vancouver : «Encore beaucoup de travail»
Montréal perd Caleb Evans dans la défaite
Déconfiture des Alouettes à Vancouver : «Encore beaucoup de travail»
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
Première moitié de saison
Byron Archambault content du travail des unités spéciales
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Football des Alouettes
En direct
Le Football des Alouettes
En ondes jusqu’à 22:00