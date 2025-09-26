Le conte de fées des joueuses de rugby à XV canadien se poursuit : elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe du monde.

La route jusqu'à la finale a toutefois été ardue. La Fédération canadienne de rugby a dû faire appel à la générosité du public pour améliorer la préparation de ses joueuses.

Le budget de l’équipe nationale féminine, qui s'élève à 2,6 millions de dollars, n’a rien à voir avec les budgets d'autres délégations.

À titre comparatif, leurs prochaines adversaires, la sélection anglaise, disposent de 12 millions de livres sterling (22,3 millions de dollars canadiens).

Écoutez Véronique Marchand, membre du C.A. de rugby Québec et du comité de relance du rugby à l'Université de Sherbrooke, au micro de Meeker Guerrier et Philippe Cantin.