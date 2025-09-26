 Aller au contenu
Sports
Qualifiées pour la finale de la Coupe du monde

Les joueuses de rugby canadiennes ont eu recours au sociofinancement

Le Québec maintenant

le 26 septembre 2025 17:13

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Taylor Perry (au centre), Emily Tuttosi (à gauche) et Shoshanah Seumanutafa (à droite), du Canada, célèbrent après avoir remporté le match de demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin 2025 entre le Canada et la Nouvelle-Zélande à Ashton Gate, Bristol, Angleterre, le vendredi 19 septembre 2025. / Andrew Matthews/PA via AP

Le conte de fées des joueuses de rugby à XV canadien se poursuit : elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe du monde.

La route jusqu'à la finale a toutefois été ardue. La Fédération canadienne de rugby a dû faire appel à la générosité du public pour améliorer la préparation de ses joueuses.

Le budget de l’équipe nationale féminine, qui s'élève à 2,6 millions de dollars, n’a rien à voir avec les budgets d'autres délégations.

À titre comparatif, leurs prochaines adversaires, la sélection anglaise, disposent de 12 millions de livres sterling (22,3 millions de dollars canadiens).

Écoutez Véronique Marchand, membre du C.A. de rugby Québec et du comité de relance du rugby à l'Université de Sherbrooke, au micro de Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

«Il faut comprendre que l'équipe canadienne, actuellement, s'est rendue en Coupe du monde parce qu'elle a réussi à faire un sociofinancement de près d'un million de dollars. Donc c'est complètement inusité, cet aspect-là. Ça met vraiment en lumière le sous-financement de notre équipe.»

Véronique Marchand

