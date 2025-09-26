Évènement prévu en fin de semaine

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est inquiet de possibles débordements en vue des hommages prévus au cours de la fin de semaine, en l’honneur de Nooran Rezayi, un adolescent de 15 ans tué par un policier dimanche dernier.

Le service a des raisons de croire que des individus pourraient chercher des confrontations avec les policiers.

Comment un service de police peut-il se préparer à éviter de tels débordements, surtout dans un climat aussi tendu?

Écoutez Marcel Savard, ex-enquêteur et ex-directeur adjoint à la Sûreté du Québec, aborder le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.