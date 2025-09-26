Cible ajustée de 100% à 90%

Le gouvernement Québec retire l'interdiction de vendre des véhicules neufs à essence qui était au départ prévue pour 2035.

C'est l'annonce qu'a faite le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Bernard Drainville, jeudi.

La cible de ventes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de qui était fixée à 100 % sera plutôt à 90 % d'ici cette date.

Écoutez Benoit Charette, rédacteur en chef de l’annuel de l’automobile, et animateur du balado Ça tient la route sur les ondes de Cogeco, aborder le sujet, vendredi, au micro de Philippe Cantin.