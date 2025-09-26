La série documentaire Le Prince Charmant n’existe pas, qui se penche sur le cas de Serge Rivard ayant arnaqué plusieurs femmes à l'aide d'un stratagème de fraude amoureuse, est maintenant disponible sur Illico+.
Un livre portant le même titre a aussi été publié simultanément.
Écoutez Katherine Lamontage, journaliste pour ce documentaire, discuter de cette histoire sur laquelle elle s'est penchée pendant huit ans, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.
« C'est un homme qui s'invente une espèce de scénario de faux millionnaire pour se faire vivre. Donc il passe de femme en femme, de maison en maison, de cœur en cœur et de compte de banque à compte de banque. Ce qui est intéressant c'est le modus operandi. Contrairement aux arnaques amoureuses standards qui se passent dans le virtuel, Serge va vite s'intégrer dans la vie. Les femmes sortent de là complètement brisées. »