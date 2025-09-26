La série documentaire Le Prince Charmant n’existe pas, qui se penche sur le cas de Serge Rivard ayant arnaqué plusieurs femmes à l'aide d'un stratagème de fraude amoureuse, est maintenant disponible sur Illico+.

Un livre portant le même titre a aussi été publié simultanément.

Écoutez Katherine Lamontage, journaliste pour ce documentaire, discuter de cette histoire sur laquelle elle s'est penchée pendant huit ans, vendredi, au micro de Catherine Beauchamp.