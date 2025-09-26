C'est en ce vendredi que se tient le caucus politique de la CAQ au Lac Leamy à Gatineau. Samedi et dimanche aura lieu le congrès du parti.

Quels enjeux y seront probablement abordés?

Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau, journaliste pour Cogeco Nouvelles, aborder le sujet, vendredi au micro de Philippe Cantin.