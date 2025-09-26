C'est en ce vendredi que se tient le caucus politique de la CAQ au Lac Leamy à Gatineau. Samedi et dimanche aura lieu le congrès du parti.
Quels enjeux y seront probablement abordés?
Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau, journaliste pour Cogeco Nouvelles, aborder le sujet, vendredi au micro de Philippe Cantin.
« C'est un début de caucus qui s'est fait sous le signe de l'unité. Aucun membre qui n'a osé remettre en question le leadership du premier ministre, à tout le moins devant les micros, et ce, malgré les moments difficiles que vit le gouvernement. Notre collègue Louis Lacroix rapportait d'ailleurs qu'un certain nombre de députés souhaitaient un vote de confiance lors du congrès qui aura lieu plus tard en fin de semaine. »