Des marches prévues en fin de semaine

Plusieurs événements auront lieu samedi et dimanche à Longueuil pour rendre hommage à Nooran Rezayi, ce jeune de 15 ans qui a été abattu par un policier dimanche dernier.

Une marche pacifique prévue samedi après-midi visera notamment à rendre hommage à Nooran, à soutenir sa famille dans cette épreuve et à dénoncer l’injustice.

La police de Longueuil est sur le qui-vive et craint des débordements. De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, pense que tout se passera bien.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, qui a assisté au point de presse de la police de Longueuil, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.