Justice et faits divers
Des marches prévues en fin de semaine

Hommage à Nooran Rezayi: la police sur le qui-vive

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 septembre 2025 15:35

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Hommage à Nooran Rezayi: la police sur le qui-vive
La police de Longueuil craint des débordements en marge de la marche organisée en hommage à Nooran Rezayi / Sidhartha Banerjee / La Presse Canadienne

Plusieurs événements auront lieu samedi et dimanche à Longueuil pour rendre hommage à Nooran Rezayi, ce jeune de 15 ans qui a été abattu par un policier dimanche dernier.

Une marche pacifique prévue samedi après-midi visera notamment à rendre hommage à Nooran, à soutenir sa famille dans cette épreuve et à dénoncer l’injustice.

La police de Longueuil est sur le qui-vive et craint des débordements. De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, pense que tout se passera bien.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville, qui a assisté au point de presse de la police de Longueuil, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.



