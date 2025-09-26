Modification au possible au Code criminel

Le féminicide pourrait officiellement être reconnu en tant que meurtre au premier degré dans le Code criminel canadien.
Ce changement condamnerait les personnes coupables d'un tel crime à une peine à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans.
Écoutez Me Walid Hijazi, avocat criminaliste, discuter de cette modification potentielle, alors que 187 féminicides ont été recensés au Canada en 2024.
« Si c'est adopté, ça sera assimilable automatiquement à un meurtre au premier degré. Un meurtre au premier degré, il y a un fardeau supplémentaire de la poursuite de démontrer hors de tout doute raisonnable l'élément de préméditation qui n'est pas toujours facile à faire. Là, il serait possible de prouver le féminicide sans avoir à prouver la préméditation. »