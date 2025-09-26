Modification au possible au Code criminel

Le féminicide pourrait officiellement être reconnu en tant que meurtre au premier degré dans le Code criminel canadien.

Ce changement condamnerait les personnes coupables d'un tel crime à une peine à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans.

Écoutez Me Walid Hijazi, avocat criminaliste, discuter de cette modification potentielle, alors que 187 féminicides ont été recensés au Canada en 2024.