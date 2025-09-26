Changements à Postes Canada

Ottawa a annoncé jeudi la fin de la livraison à domicile pour Postes Canada. Comment les autres juridictions gèrent leur société d'État ailleurs dans le monde?

Invité à réagir, le professeur de droit et de gestion Gilles Levasseur a pointé la lourdeur administrative. « Il faut qu’il y ait du ménage dans les opérations et ensuite du ménage dans la gouvernance et l’administration de la boîte », a-t-il déclaré.

Selon lui, des salaires trop élevés et un ratio « un cadre pour cinq employés » minent la rentabilité.

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, commenter la crise qui secoue Postes Canada, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Des exemples européens montrent la voie. « Le Danemark, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, va avoir totalement terminé toute la question de la livraison du courrier, c’est fini. Tout doit être sur la forme digitale », a-t-il expliqué.