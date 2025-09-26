Le premier ministre israélien a suscité la colère de plusieurs représentants internationaux de l'ONU alors qu'il a déclaré vouloir terminer le travail d'élimination du Hamas.

Plusieurs délégations ont quitté la salle au moment de son allocution.

Il a aussi critiqué les pays qui ont reconnu l'État de Palestine en qualifiant le geste de «pure folie», ajoutant que la création d'un État palestinien serait un «suicide national» pour Israël.

Écoutez Guillaume Lavallée, journaliste, ancien chef du bureau de l’Agence France-Presse à Jérusalem, auteur du livre Gaza avant le 7 : Carnets d'un siège, revenir sur le discours du premier ministre israélien à l'ONU, vendredi, à La commission.