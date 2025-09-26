Le Bloc qébécois critique le choix du gouvernement

Le Bloc québécois juge que le gouvernement libéral n’a pas agi de façon productive en annonçant, jeudi, des changements radicaux chez Postes Canada, dont la fin de la livraison à domicile.
Dans la foulée de l’annonce du ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déclaré une grève nationale.
Écoutez la réaction d'Alexis Deschênes, leader adjoint à la Chambre du Bloc québécois, député de Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On pense que le ministre Lightbound procède de façon totalement irresponsable et mal avisée. C'est sûr que le modèle d'affaires de Postes Canada doit être revu, on s'entend. Mais là, on est dans une période de négociation. Il arrive en catastrophe hier, et il nous annonce une transformation sans consultation, sans informer les travailleurs. Et qu'est-ce que ça donne? Ça déclenche une grève générale.»