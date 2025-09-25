Hockey des Canadiens

Kirby Dach tentera de prouver qu’il a ce qu’il faut pour piloter le deuxième trio montréalais.

Dach doit ainsi jouer un premier match préparatoire en compagnie de Patrik Laine à sa gauche et d’Ivan Demidov à sa droite.

Le premier trio de Caufield-Suzuki-Slafkovsky sera de retour en action après avoir livré une bonne performance contre les Flyers.

Écoutez Meeker Guerrier mettre la table pour ce match, jeudi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

