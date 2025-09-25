Le ministre fédéral de la Transformation du gouvernement, Joël Lightbound, a annoncé aujourd’hui la fin progressive de la livraison quotidienne du courrier à domicile au Canada.

Cette décision vise à assainir les finances de Postes Canada, qui est en situation critique.

La société d'État a rapporté une perte avant impôts de 841 millions $ en 2024 et note une baisse constante du volume de lettres traitées qui est passé de près de 5 milliards à 2 milliards depuis 2006.

Écoutez la journaliste chez Cogeco Nouvelles, Caroline Bertrand, résumer le dossier jeudi, avec Philippe Cantin à l'émission le Québec Maintenant.